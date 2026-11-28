Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen "Kadın Kadına Özgürlük" adlı oyun, yoğun katılımla DİGEM’de izleyiciyle buluştu. Kadınların özgürlük arayışını, dayanışmasını ve yaşamın değerini sahneye taşıyan oyun, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Cezaevindeki kadınların yaşamlarını, hayallerini ve özgürlük umutlarını konu alan oyun, etkileyici anlatımıyla izleyicilerden büyük ilgi gördü. Kadınların yaşadıkları zorlukları, birbirleriyle kurdukları dayanışmayı ve özgürlüğe duydukları özlemi ele alan eser, sahnedeki güçlü performanslarla izleyiciye aktarıldı.

Oyun boyunca salonda duygu dolu anlar yaşanırken, sahnelenen hikâye izleyicileri kadınların yaşamlarına, mücadelelerine ve özgürlük arayışlarına dair düşünmeye davet etti. Oyunun sonunda oyuncular, izleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı.

REKLAM

Didim Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri aracılığıyla kent yaşamını zenginleştirmeyi, farklı hikâyeleri sanatın diliyle halkla buluşturmayı sürdürüyor. "Kadın Kadına Özgürlük" oyunu da kadınların sesini, yaşam deneyimlerini ve özgürlük mücadelesini sahneye taşıyan anlamlı etkinliklerden biri olarak izleyiciyle buluştu.