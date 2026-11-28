Didim Belediyesi tarafından Efeler Mahallesi 1444 Sokak’ta yürütülen yol çalışmaları tamamlandı. İlçenin yoğun kullanılan sokaklarından biri olan 1444 Sokak, gerçekleştirilen düzenlemelerin ardından yeniden kullanıma açıldı.

Didim Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, belediyenin kendi üretimi olan parke taşları kullanıldı. Böylece belediyenin üretim kapasitesi, kent genelinde yürütülen yol düzenleme çalışmalarına katkı sağladı.

Çalışmalar, belediyenin öz kaynaklarıyla hizmete dahil edilen araçlar ve belediye ekiplerinin emeğiyle tamamlandı. Belediyenin kendi araç ve ekipmanlarıyla yürüttüğü çalışma, kaynakların etkin kullanımı ve hizmetlerin doğrudan sahaya yansıtılması açısından önem taşıdı.

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Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Mahallesi 1444 Sokak’ta tamamlanan yol çalışmasının bölge halkına hayırlı olmasını dileyerek, belediyenin kendi üretimi parke taşları ve öz kaynaklarıyla hizmete dahil edilen araçlarla gerçekleştirilen çalışmaların Didim’e değer kattığını ifade etti. Başkan Hatice Gençay, yenilenen sokağın halkın ulaşım konforuna katkı sunmasını temenni etti.