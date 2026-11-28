Didim’i tercih eden yurt dışı ziyaretçilerinin yoğun olarak kullandığı MilasBodrum Havalimanı’ndaki Didim tanıtım alanını inceleyen Başkan Hatice Gençay, havalimanı yönetimiyle bir araya geldi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, MilasBodrum Havalimanı’nda yaz başında hayata geçirilen Didim tanıtım alanını yerinde inceledi.

Ziyarette Başkan Hatice Gençay, MilasBodrum Havalimanı Direktörü Okay Taşdemir ve İşletme Koordinatörü Emin Kahraman ile bir araya gelerek geride kalan yaz sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede Didim’in tanıtım çalışmaları ve havalimanının kenti tercih eden yurt dışı ziyaretçiler için taşıdığı önem ele alındı. Havalimanı Direktörü Okay Taşdemir, Didim tanıtım alanının yaz boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

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Sürdürülebilir turizm için insanı ve çevreyi odağına alan hizmet anlayışının önemine dikkat çeken Başkan Hatice Gençay, şöyle konuştu:

"Bir turizm destinasyonunun tercih edilmesinde ziyaretçilerin seyahat deneyimi, ulaşım imkanları ve karşılaştıkları hizmet kalitesi de belirleyici oluyor. İnsan ve çevre odaklı bir hizmet anlayışıyla öne çıkan havalimanları, ziyaretçilerin tercihlerini olumlu etkilerken bağlantılı destinasyonların erişilebilirliğine ve turizm potansiyeline de katkı sağlıyor. Didim’in tanıtımını güçlendirmek ve sürdürülebilir turizmi desteklemek amacıyla sektör paydaşlarımızla güçlü bir iletişim kuruyor, katılımcı yönetişim süreçlerini titizlikle yürütüyoruz. MilasBodrum Havalimanı’nın işletmecisi TAV Havalimanları Grubu ve yöneticileriyle kurduğumuz bu iş birliğinden memnuniyet duyuyor; gösterdikleri ilgi ve nazik ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Didim tanıtım alanı ve görsellerinin yaz boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi görmüş olması da bizleri ayrıca mutlu etti"

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Didim Belediyesi, kentin turizm potansiyelini daha ileriye taşımak ve tanıtım çalışmalarını güçlendirmek amacıyla sektör paydaşlarıyla iş birliği ve iletişim içinde çalışmayı sürdürüyor.