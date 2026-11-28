Aydın'ın Nazilli ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü'nün 2026 yılı arıcılık kursları tamamlandı. Arıcılık kursiyerleri, son olarak ana arı ve petek üretimini öğrendi.

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO bünyesinde açılan 2026 yılı "Arıcılık" kursları sona erdi. Hem yeni bir meslek edinmek isteyen hem de mevcut arıcılık faaliyetlerini bilimsel yöntemlerle geliştirmeyi hedefleyen üreticilerden yoğun ilgi gören 80 saatlik kurs döneminde farklı uygulamalar ise takdir topladı. Merkezde kurs eğitmeni olarak görev yapan öğretmen Bilal Gürbüz'ün daveti ile kurslara konuk eğitmen olarak katılan uzmanlar, dünyanın en önemli canlıları arasında yer alan arılarla ilgili önemli bilgiler verdiler. Uygulama ve teorinin bir arada gerçekleştirildiği kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerin arıcılık üzerine edindiği bilgileri hem arıcılığın geliştirilmesinde hem de ekonomik açıdan gelir elde etmeyi amaçladıkları öğrenildi.

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Arıcılık her yönüyle ele alındı

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen teorik ve uygulamalı eğitimlerin son bölümünde usta arıcılardan Murat Yusufoğlu ve arı besleme ürünleri üretimi yapan Mustafa Süer tarafından kursiyerlere; koloni yönetimi, genç ve kaliteli ana arı yetiştiriciliği, mevsimsel bakım, kışlatma teknikleri, doğru besleme yöntemleri ve arı hastalıklarıyla zararlılarına karşı bilinçli mücadele yöntemleri detaylı olarak anlatıldı.

Kaliteli ana arı yetiştiriciliği ve arının anatomisini anlattı

Arıcılık üzerine uzun yıllardır araştırma yapan Biyoloji Öğretmeni Murat Yusufoğlu, sunumunda arının anatomisi başta olmak üzere ana doğru yönetim ve bilinçli seleksiyon üzerine bilgilerini paylaştı. Yusufoğlu; arı üretiminde uygulanan yöntemler, kaliteli ana arı yetiştiriciliği, bölgeye uygun arı seçiminin önemi, işçi arıların ana arı üzerindeki etkisi, ana arı üretiminde ısının önemi, oğul veren arının özelliği, erkek arı yetiştiriciliği, arıların kışa hazırlanması, arıların mevsime göre beslenmesi, zararlılarla mücadele yöntemleri, kovanda çerçeve kontrolünün önemi, bal sağımında dikkat edilecekler gibi arıcılık üzerine çok önemli bilgiler verdi.

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Yerel işletmeci Süer'den üretimde püf noktalar

Kursiyerlere son olarak yerel işletmecilerden Mustafa Süer, bal mumu eritme işlemi, arı peteği üretimi, fondan şeker üretimi ve arı keki üretimi üzerine yaptığı çalışmaları detaylı şekilde anlattı. Genç yaşta sektöre girdiğini ifade eden Süer, 2011 yılında babasından devraldığı işletmesi ile Türkiye genelindeki arıcılarla olan çalışmalarını, Aydın'a kışlatma için gelen arıcılara yaptığı ürünleri ve arıcılığın gelişmesi için yaptığı üretim faaliyetlerini anlattı.