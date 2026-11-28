Serdar Bozkurt, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bozkurt, İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, özel bir elektrik firmasında çalışan Serdar Bozkurt (21), 4 Kasım'da Ortaklar Mahallesi'nde trafo bakımı sırasında yaşanan patlamada akıma kapılarak ağır yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.