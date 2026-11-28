Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de bulunan ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Adnan Menderes Stadyumu alanına yapılacak olan 6 bin kişilik yeni stadyumda çalışmalar sürerken, Vali Dr. Osman Varol bölgede incelemelerde bulundu.

Aydın'ın spor alanında simge yerlerinden olan ve bir dönem Aydınspor'un birinci lig maçlarına ev sahipliği yapan Adnan Menderes Stadyumu'nun, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasının ardından yeni stadyum için başlatılan çalışmalar sürüyor. Sözleşme bedeli 202 milyon TL olan yeni stadyumun en kısa sürede tamamlanması beklenirken, stadyumda sona yaklaşıldı.

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Stadyumun doğal çim sahası, ileri altyapı sistemleri, tartan pisti, saha aydınlatmaları, su deposu ve yenilenmiş deplasman alanlarıyla modern bir spor kompleksi haline gelmesi beklenirken, Aydın Valisi Dr. Osman Varol da bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe ile birlikte stadyumu gezen Vali Varol, yetkililerden bilgi alarak sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Valimiz Dr. Osman Varol, yapımı süren Aydın Şehir Stadyumu şantiyesinde incelemelerde bulunarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'den, kentin spor altyapısına güç katacak tesisteki son durum ve önümüzdeki süreç hakkında bilgi aldı" ifadeleri yer aldı.

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Stadyumda neler olacak

İki katlı doğu tribününde protokol tribünü, basın tribünü, seyir locaları, hakem ve soyunma odaları, sağlık ve ilk yardım odası, doping kontrol odaları, temsilci ve antrenör odaları, canlı yayın kamera platformları, mescit ve geniş fuaye alanlarının yer alacağı stadyumda 6 kulvarlı atletizm pisti, misafir ve ev sahibi olmak üzere 2 adet soyunma odası, 18 adet loca, ilk yardım odası, bay ve bayan hakem olmak üzere 2 adet soyunma odası, akreditasyon odası, 2 adet rezerv oda, basın çalışma odası, doping odası, sağlık odası, teshin merkezi, TV ve radyo anlatım odaları, gözlemci odası, şok havuzu, resepsiyon salonu, 3 adet antreman salonu ve bunlara ait duş ile tuvaletler bulunacak.