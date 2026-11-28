Aydın'ın Efeler ilçesindeki 1. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında iş yeri zarar gören esnaf için Büyükşehir Belediyesi tarafından dayanışma ziyareti gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Cuma günü akşam saatlerinde Efeler ilçesi 1. Sanayi'de meydana gelen yangında dükkanı zarar gören esnafın yanında oldu. AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen ve büyükşehir bürokratları, yangından etkilenen iş yerini ziyaret ederek işletme sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti. Aynı zamanda, Büyükşehir Belediyesi tarafından sanayide hayır gerçekleştirildi. Yangından etkilenen iş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çerçioğlu, "Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak yaşanan olaydan duyduğumuz üzüntüyü paylaşıyor, esnafımıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya, zor günlerinde dayanışma ve destek içerisinde bulunmaya devam edeceğiz" dedi.