Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen adli süreçteki H.Y, K.V, S.A. ve M.K. tutuklandı, diğer 2 adli süreçteki çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu kapsamda S.A. (15), K.V. (15), M.K. (15), E.Ş. (16), M.T. (16) ve H.Y. (18) polislerce gözaltına alındı.

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