Aydın Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarından üretilen binlerce kışlık sebze fidesini Köşk ve Kuyucak’ta vatandaşlara ücretsiz dağıtarak yerli tohumların gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yerli üretimi ve doğal tarımı destekleyen çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ata Tohumlarının gelecek nesillere aktarılması için hayata geçirilen çalışmalar kapsamında, Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda yetiştirilen fideler vatandaşlarla buluşuyor. Kışlık fide dağıtımı ile vatandaşlar hem sağlıklı üretim yapma imkanı buluyor hem de Ata Tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunuyor. Köşk ve Kuyucak’ta binlerce vatandaşa Ata Tohumlarından üretilen marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri ücretsiz olarak dağıtıldı. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Ata Tohumlarının korunmasını ve yaygınlaşmasını sağlayan projeler için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.