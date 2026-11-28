Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ağaç ve bitkilerin sağlıklı gelişimini korumak, çevre düzenini iyileştirmek amacıyla mevsimsel budama çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde mevsimsel budama çalışmaları ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde devam ediyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediye ekiplerinin ilçenin farklı noktalarında yürüttüğü budama çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Ağaç ve bitkilerin doğal gelişimini korumayı amaçlayan çalışmalarla ilçe estetiğine katkı sunulması ve daha düzenli, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturulması hedefleniyor. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmalar kapsamında ekiplerin sahadaki faaliyetlerine titizlikle devam edeceğini belirten Zencirci, çevre düzenlemesi ve yeşil alanların korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.