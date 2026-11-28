MLS Araştırma, 2026 yılında gerçekleştirdiği 9 araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’nin en başarılı belediye başkanlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yüzde 60,2’lik başarı oranıyla büyükşehir belediye başkanları kategorisinde birinci sırada yer aldı. Araştırma kapsamında büyükşehir belediye başkanları, büyükşehir ilçe belediye başkanları ve il belediye başkanları ayrı kategorilerde değerlendirildi. Araştırmanın Kasım 2026 dönemine ait sonuçları, 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilen 9 araştırmanın verileri doğrultusunda hazırlanırken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, büyükşehir belediye başkanları arasında en yüksek başarı oranına ulaşarak listenin zirvesinde yer aldı.

MLS Araştırma tarafından 2026 yılında gerçekleştirilen 9 araştırmanın sonuçlarına göre Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yüzde 60,2 başarı oranıyla büyükşehir belediye başkanları arasında ilk sırada yer aldı.

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