Didim Belediyesi, ara tatil süresince çocukların keyifli ve verimli vakit geçirmeleri amacıyla üç gün boyunca sinema gösterimleri ve farklı alanlarda atölye etkinlikleri düzenledi. DİGEM'de gerçekleştirilen programda çocuklar hem beyaz perdeyle buluştu hem de bilim, çömlek ve ebru atölyelerinde yeni deneyimler kazandı.

Didim Belediyesi, çocukların sosyal, kültürel ve üretken gelişimlerini destekleyen etkinliklerle kent yaşamına katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Didim Belediyesi tarafından 1921 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ara tatil programı, çocukları üç gün boyunca sinema gösterimleriyle buluşturdu. DİGEM'de gerçekleştirilen gösterimlerde 19 Kasım'da "Moana", 20 Kasım'da "Elio", 21 Kasım'da ise "Zootropolis 2" çocuklarla buluştu. Sinema etkinlikleriyle çocuklar arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirirken ara tatilin tadını beyaz perdede çıkardı. Program kapsamında 712 yaş grubundaki çocuklar için bilim, çömlek ve ebru atölyeleri de gerçekleştirildi. Üç gün boyunca düzenlenen etkinliklerde çocuklar farklı alanları keşfetme, el becerilerini geliştirme ve kendi üretimlerini ortaya koyma fırsatı buldu. Bilim Atölyesi, Çömlek Atölyesi ve Ebru Atölyesi ile çocukların merak duygularının ve üretkenliklerini desteklenmesi, yeni deneyimler edinirken eğlenceli zaman geçirmeleri amaçlandı.

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Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ara tatil programıyla çocukların tatil süresince keyifli vakit geçirmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Çocuklarımız geleceğimizin teminatı. Ara tatil döneminde onların günlük okul temposundan uzaklaşarak arkadaşlarıyla birlikte eğlenmelerini, yeni şeyler keşfetmelerini ve güzel hatıralar biriktirmelerini istedik. Bu nedenle üç gün boyunca sinema gösterimleri ve farklı alanlarda atölye etkinlikleri düzenledik. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk ve etkinliklere duydukları ilgi bizleri de çok mutlu etti. Şimdi yeniden başlayacak eğitim öğretim döneminde tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. Umarım güzel hatıralarla tamamladıkları bu tatilin ardından okullarına aynı heyecan ve mutlulukla dönerler."