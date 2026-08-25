Germencik'te incir hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Ömerbeyli Mahallesi'nde de önleyici kolluk devriyesi gerçekleştiren jandarma ekipleri, bir incir bahçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen Y.A'yı suçüstü yakaladı.

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