Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Germencik'te incir hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

        Germencik'te incir hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde incir bahçelerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 18:45 Güncelleme:
        Germencik'te incir hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde incir bahçelerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Moralı Mahallesi'ndeki incir bahçelerinde meydana hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheliler A.G. ve M.S'yi yakaladı.

        Ömerbeyli Mahallesi'nde de önleyici kolluk devriyesi gerçekleştiren jandarma ekipleri, bir incir bahçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen Y.A'yı suçüstü yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üsküdar’da başkan vekilliği kararına durdurma
        Üsküdar’da başkan vekilliği kararına durdurma
        Beşiktaş Miretti ile anlaşmaya vardı!
        Beşiktaş Miretti ile anlaşmaya vardı!
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettiler
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettiler
        Kartal'dan sitem: TFF kabul etmedi mağdur oldu!
        Kartal'dan sitem: TFF kabul etmedi mağdur oldu!
        Bugün Ne Oldu? 25 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 25 Ağustos 2026 haberleri
        Rojin Kabaiş dosyasında çarpıcı iddia! Aile avukatı: "Rojin’in solunumu felç edilerek katledildi"
        Rojin Kabaiş dosyasında çarpıcı iddia! Aile avukatı: "Rojin’in solunumu felç edilerek katledildi"
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Trump: İran ordusu maaşları ödeyemiyor
        Trump: İran ordusu maaşları ödeyemiyor
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Ernest Poku Beşiktaş'ta!
        Ernest Poku Beşiktaş'ta!
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Marmara'nın derinliklerinde sürpriz karşılaşma
        Marmara'nın derinliklerinde sürpriz karşılaşma
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Dalgaların tadını çıkardı
        Dalgaların tadını çıkardı
        "Haddini bildirdim"
        "Haddini bildirdim"
        Maç sonu aşkına koştu
        Maç sonu aşkına koştu

        Benzer Haberler

        Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 bin 456 sentetik ecza ele geçirildi
        Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 bin 456 sentetik ecza ele geçirildi
        Başkan Arıkan, Başkan Çerçioğlu ve Milletvekili Sarıbaş'ı Ağırladı
        Başkan Arıkan, Başkan Çerçioğlu ve Milletvekili Sarıbaş'ı Ağırladı
        Didim açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı: 1 şüpheli tutuklandı
        Didim açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı: 1 şüpheli tutuklandı
        Aydın'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırı...
        Aydın'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırı...
        Germencik'te traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Germencik'te traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu, yaklaşık 1 kilometre uza...
        Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu, yaklaşık 1 kilometre uza...