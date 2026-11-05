Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Germencik'te uyuşturucu operasyonu

        Germencik'te uyuşturucu operasyonu

        Aydın'ın Germencik ilçesinde 4 adreste yapılan aramada esrar ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Germencik'te uyuşturucu operasyonu

        Aydın’ın Germencik ilçesinde 4 adreste yapılan aramada esrar ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 04 Kasım 2026 tarihinde Germencik İstasyon Mahallesi'nde dört adreste arama gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda 250 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, 1 adet bong aparatı, 1 adet tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 34 adet 9x19 mm mühimmat, 36 adet 12 kalibre fişek, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılarak şüphelilerden G.Ö.(36) ve A.M.(31) tutuklandı. Şahıslar Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"

        Benzer Haberler

        Sazlık alanda saklanan 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Sazlık alanda saklanan 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Nazilli'de 7 av tüfeği ve 249 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Nazilli'de 7 av tüfeği ve 249 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Aydın Şehir Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası etkinliği düzenlendi
        Aydın Şehir Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası etkinliği düzenlendi
        Yenipazar'da deprem konuşuldu
        Yenipazar'da deprem konuşuldu
        Başkan Çerçioğlu, Polis MYO Müdürü Demir'i ağırladı
        Başkan Çerçioğlu, Polis MYO Müdürü Demir'i ağırladı
        Nazilli'nin il olma talebi için güç birliği
        Nazilli'nin il olma talebi için güç birliği