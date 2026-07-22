GÜNCELLEME - Aydın Kuyucak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Kırsal Kayran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

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