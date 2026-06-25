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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 16:47 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Bozyurt Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 15 arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yangında 48 hektarlık alan zarar gördü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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