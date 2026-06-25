GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bozyurt Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 15 arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 48 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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