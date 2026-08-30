Karacasu'da "Dedebağ Keşkek Hayrı" gerçekleştirildi

Karacasu Belediyesi'nin öncülüğünde Cuma Mahallesi sakinleri tarafından Dedebağ mevkisinde gerçekleştirilen hayır için 1200 kilogram et ve 1200 kilogram buğday kullanılarak keşkek hazırlandı.

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