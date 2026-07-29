Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 9 bin 150 turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 2 kruvaziyer demirledi. Ege Port Kuşadası Limanı'na yanaşan Bahamalar bayraklı "Odyssey Of The Seas" ve "Norwegian Viva"dan çoğunluğu ABD vatandaşı 9 bin 150 turist indi. Turistler, tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi. Tura katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

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