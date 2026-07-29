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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 9 bin 150 turist geldi

        Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 9 bin 150 turist geldi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesine 2 kruvaziyer demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 9 bin 150 turist geldi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesine 2 kruvaziyer demirledi.

        Ege Port Kuşadası Limanı'na yanaşan Bahamalar bayraklı "Odyssey Of The Seas" ve "Norwegian Viva"dan çoğunluğu ABD vatandaşı 9 bin 150 turist indi.

        Turistler, tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.


        Tura katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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