Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Kuşadası'nda kıyıda ölü köpek balığı bulundu

        Kuşadası'nda kıyıda ölü köpek balığı bulundu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ölü camgöz cinsi köpek balığı kıyıya vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 17:04 Güncelleme:
        Kuşadası'nda kıyıda ölü köpek balığı bulundu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ölü camgöz cinsi köpek balığı kıyıya vurdu.

        Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Kuşadası'ndaki plajda kano kullanan Birol Özmen kumsalda hareketsiz bir balık gördü.

        İhbar üzerine olay yerine Kuşadası Belediyesi ve dernek üyeleri gitti.

        Bölgeye giden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, ölü hayvanın camgöz cinsi köpek balığı olduğunu belirledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürücü, 3 metre 85 santimetre boyundaki köpek balığından doku örneği alındığını ve incelenmesi için ilgili kuruma teslim edileceğini ifade etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
        "Dünya köklü bir değişim yaşıyor"
        "Dünya köklü bir değişim yaşıyor"
        Spreyli gasp!
        Spreyli gasp!
        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!
        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Trump: İsrail'den Hizbullah'la ateşkes yapmasını istedim
        Trump: İsrail'den Hizbullah'la ateşkes yapmasını istedim
        Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dünya basınında!
        Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dünya basınında!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi! Yarın AYT ve YDT sınavları var
        YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi! Yarın AYT ve YDT sınavları var
        YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!
        YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!
        Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü!
        Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü!
        Dünya başımıza yıkıldı!
        Dünya başımıza yıkıldı!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        Milli Takım'dan acı veda!
        Milli Takım'dan acı veda!
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Astim OSB'den 'sanayici yer bulamıyor' iddialarına yanıt
        Astim OSB'den 'sanayici yer bulamıyor' iddialarına yanıt
        Kuşadası kıyısında 3 metrelik boz camgöz köpekbalığı kıyıya vurdu
        Kuşadası kıyısında 3 metrelik boz camgöz köpekbalığı kıyıya vurdu
        Kuşadası'nda sahil ve yürüyüş yollarında kapsamlı bakım çalışması
        Kuşadası'nda sahil ve yürüyüş yollarında kapsamlı bakım çalışması
        Doğa Öncüleri Programı'nda ödül alan öğrenciler otelde ağırlandı
        Doğa Öncüleri Programı'nda ödül alan öğrenciler otelde ağırlandı
        Başkan Çerçioğlu'ndan YKS adaylarına sınav günü desteği
        Başkan Çerçioğlu'ndan YKS adaylarına sınav günü desteği
        Apartmanı saran kötü kokunun sebebi ceset çıktı
        Apartmanı saran kötü kokunun sebebi ceset çıktı