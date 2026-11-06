Nazilli Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor

Nazilli Belediyesi, kent genelindeki yol yenileme çalışmalarına İstiklal Mahallesi’nde devam ediyor. 2 Sokak’ta başlayan çalışmalar kapsamında eski asfalt tamamen kazınarak zemin yenilenecek, ardından yol parke taşıyla modern ve kullanışlı hale getirilecek.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşların daha güvenli yollarda seyahat etmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İstiklal Mahallesi 2 Sokak’ta sürdürülen çalışmalar kapsamında mevcut asfalt yolun kazıma işlemlerine başlanırken, zeminin daha sağlam ve dayanıklı hale getirilmesi amacıyla stabilizasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Zemin hazırlığının tamamlanmasının ardından yol, parke taşı ile yeniden kaplanarak vatandaşların kullanımına sunulacak. İstiklal Mahallesi sakinleri, uzun süredir ihtiyaç duyulan yol yenileme çalışmasının başlatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Nazilli Belediyesi’ne ve sahada görev yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.