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        Nazilli Kaymakamı Kan, öğrencilerle bir araya geldi

        Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 13:54 Güncelleme:
        Nazilli Kaymakamı Kan, öğrencilerle bir araya geldi

        Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Okulda sınıfları gezen Kan, öğrencilerle sohbet etti ve dersleri hakkında bilgi aldı.

        Öğrencilerin görüş ve düşüncelerini dinleyen Kan, eğitim hayatlarına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

        Kan, çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirterek, en iyi şekilde yetiştirilmelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti ve öğrencilere başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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