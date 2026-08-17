Nazilli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yeni Sanayi Mahallesi 517 Sokak'ta H.U'ya ait bir oto bakım servisinde kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki iş yerine de sıçradı.

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