Nazilli'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
A.T. (46) idaresindeki 09 AHP 185 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolunda E.O.'nun (17) kullandığı 09 AOK 869 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan H.A. (18) yola savrularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan H.A., buradaki müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
E.O. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis, otomobil sürücüsü A.T.'nin ifadesine başvurdu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.