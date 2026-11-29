Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan H.A., buradaki müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan H.A. (18) yola savrularak yaralandı.

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