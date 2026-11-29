Nazilli'de yıkımı süren eski yurt binasında çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yıkım çalışmaları devam eden eski yurt binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 29.11.2026 - 18:31 Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yıkım çalışmaları devam eden eski yurt binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahalle 22/1 Sokak'taki eski yurt binasının çatısında kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar, apartman boşluğunda yangına neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ