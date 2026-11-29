Aydın'ın Köşk ilçesinde balık ve deniz ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan su ürünleri kontrol ekipleri, ilçe merkezindeki balık ve deniz ürünleri satış noktaları denetimlerini sürdürüyor. Özellikle vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği balık satış noktalarında yapılan kontrollerle, su ürünleri sektöründe güvenilir gıda anlayışının sürdürülmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Kontrollerde, satışa sunulan su ürünleri incelenirken, vatandaşların güvenilir ve taze gıdaya ulaşmasının önemine dikkat çekildi. Ekipler tarafından yürütülen denetimlerle, balık ve diğer su ürünlerinin satışının ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve tüketici sağlığının korunması amaçlanıyor.