Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın öncülüğünde kurulan Didim Belediyesi Çocuk Meclisi’nin 2. dönem ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Çocukların kent yaşamına katılımını desteklemek, düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri bir alan oluşturmak ve meclis kültürünü küçük yaşlarda güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Çocuk Meclisi, yeni dönemine başladı. Çocuk Meclisi, çocukların yalnızca dinleyen değil, aynı zamanda söz alan, fikirlerini paylaşan ve yaşadıkları kent hakkında düşüncelerini ortaya koyan bireyler olarak sürece katılmalarına imkan sağlıyor. Çocukların hayalleri, önerileri ve bakış açılarıyla şekillenen meclis çalışmaları; katılımcı, demokratik ve çocuk dostu bir kent anlayışının güçlenmesine katkı sunuyor. Didim Belediyesi, çocukların sesine değer veren ve onların kent yaşamında aktif rol almasını destekleyen çalışmalarla daha güzel bir Didim’in geleceğini çocuklarla birlikte şekillendirmeyi hedefliyor.