Aydın'ın Germencik ilçesinde Belediye Başkanı Burak Zencirci, Belediye Başkan Yardımcısı Koray Aşık ile birlikte merkez çarşıda vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti, ardından Kültür Merkezi'nde hizmet alan vatandaşların talep ve düşüncelerini dinledi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçe merkezindeki temasları kapsamında merkez çarşıyı gezdi. Belediye Başkan Yardımcısı Koray Aşık'ın da eşlik ettiği buluşmada Zencirci, çarşıdaki hemşehrileriyle selamlaşıp sohbet etti. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Zencirci, ardından Kültür Merkezi'ne geçti. Burada belediyenin sunduğu hizmetlerden yararlanan vatandaşlarla bir araya gelen Zencirci, vatandaşların talep ve düşüncelerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada vatandaşlarla sohbet eden Zencirci, kendisini sevgi ve muhabbetle karşılayan ilçe sakinlerine teşekkür etti.