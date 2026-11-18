Aydın Büyükşehir Belediyesinin Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında sahnelenecek "Boşanma Teklifi" adlı komedi oyunu, bugün saat 20.00’de Yenipazar Atatürk Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesinin Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında düzenlenen tiyatro etkinliği, Yenipazar’da sanatseverleri bir araya getirecek. Barbaros Uzunöner ve Merve Sevi’nin rol aldığı "Boşanma Teklifi" adlı komedi oyunu, bugün sahnelenecek. Yenipazar Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, 18 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Yenipazar Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Ücretsiz olarak sahnelenecek oyunda tiyatroseverler, komedi dolu bir akşam geçirme fırsatı bulacak. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, yaptığı paylaşımda tüm vatandaşları tiyatro oyununu izlemeye davet etti. Ercan, Yenipazar’da sanatla dolu güzel bir akşamı vatandaşlarla birlikte paylaşmak istediklerini belirtti.