Kuşadası Belediyesi ekipleri, Türkmen ve Hacıfeyzullah mahallelerinde yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ev temizliği, banyo ve kuaförlük hizmeti sundu.

Kuşadası Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken kent sakinlerine destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Evde Bakım Birimi ekipleri, Türkmen ve Hacıfeyzullah mahallelerinde belirlenen adresleri ziyaret etti. Ev temizliğini ve kişisel bakımını kendi imkanlarıyla gerçekleştiremeyen vatandaşlara destek olan ekipler, yaşam alanlarında detaylı temizlik çalışması yaptı. Ekipler, ev temizliğinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine banyo ve kuaförlük hizmeti de vererek kişisel bakımlarının yapılmasına yardımcı oldu. Kuşadası Belediyesi’nin özellikle 65 yaş üstü, hasta, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşlara yönelik sunduğu evde bakım hizmetleri yıl boyunca devam ediyor. Belirli aralıklarla ihtiyaç sahiplerinin evlerini ziyaret eden ekipler, vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırırken daha sağlıklı ve hijyenik şartlarda yaşamalarına da katkı sağlıyor. Ev temizliği, banyo ve kuaförlük hizmetlerini kapsayan çalışmalar, kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Evde Bakım Birimi’nin sunduğu ücretsiz hizmetlerden yararlanmak isteyen ve ikametgahı Kuşadası’nda bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Güvercin Masa hattını arayarak başvuruda bulunabiliyor. Yapılan başvurular ilgili birimler tarafından değerlendirilerek gerekli şartları sağlayan vatandaşlar hizmet kapsamına alınıyor.