Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesini ziyaret ederek fakültede yürütülen eğitim faaliyetleri, sanal gerçeklik uygulamaları ve Hayvan Hastanesinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, ADÜ Veteriner Fakültesine gerçekleştirdiği ziyarette fakülte bünyesinde sürdürülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında Dijilab’da kullanılan sanal gerçeklik uygulamaları hakkında yetkililerden bilgi alan Varol, teknolojinin veterinerlik eğitiminde kullanımına yönelik çalışmaları yakından gördü. Fakülte bünyesinde hizmet veren Hayvan Hastanesini de ziyaret eden Vali Varol, hastanenin sunduğu hizmetler, teknik donanımı ve imkanları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunan öğrenci kulüplerinin yürüttüğü projeler de incelendi. Vali Varol'un ziyareti, fakültede gerçekleştirilen eğitim, uygulama ve proje çalışmalarının yerinde değerlendirilmesiyle sona erdi.