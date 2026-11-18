Aydın’ın Efeler ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına düzenlenen futbol turnuvasında bir araya gelen minik sporcular, yeşil sahada hünerlerini sergiledi.

Efeler Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak amacıyla düzenlenen Bölgesel Futbol Turnuvası, minik sporcuların heyecan dolu karşılaşmalarına sahne oldu. Mehmet Anbarlı Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuvada, 2015 ve 2016 doğumlu futbolcular sahaya çıktı. Farklı şehirlerden takımların katıldığı organizasyonda minik sporcular, yeteneklerini sergilemek için mücadele ederken futbolun birleştirici gücüyle yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı da buldu. Karşılaşmalarda rekabetin yanı sıra dostluk ve centilmenlik ön plana çıkarken, çocuklar takım ruhu ve dayanışma deneyimi yaşadı. Turnuvaya çevre illerden katılan antrenörler ve sporcular, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e teşekkür etti. Antrenörler, farklı şehirlerden takımların bir araya gelmesinin çocukların sportif ve sosyal gelişimine katkı sağladığını belirtti. 2015 doğumlu sporcuların karşılaşmalarıyla başlayan turnuva, 19 Kasım Perşembe günü 2016 doğumlu futbolcuların mücadeleleriyle devam edecek.