Kuşadası Belediyesi, Alacamescit Mahallesi Sönmez Sokak’ta 2 bin 400 metrekarelik alanda begonit taş döşeme çalışması gerçekleştirerek yolun doğal dokuyla uyumlu ve daha konforlu hale getirilmesini hedefliyor.

Kuşadası Belediyesi, Alacamescit Mahallesi Sönmez Sokak’ta 2 bin 400 metrekarelik alanda begonit taş döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Bölgenin doğal yapısı göz önünde bulundurularak tercih edilen begonit taşlarla sokağın çevresiyle uyumlu bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor. Kuşadası’nda ulaşım konforunu arttırmak amacıyla Başkan Ömer Günel döneminde başlatılan üstyapı yatırımları, Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş öncülüğünde sürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alacamescit Mahallesi Sönmez Sokak’ta yol yapım çalışmasına devam ediyor. Bölgenin doğal dokusuna uygun olarak seçilen begonit taşlar, belirlenen program doğrultusunda zemine döşeniyor. Toplam 2 bin 400 metrekarelik alanı kapsayan çalışmayla yolun daha dayanıklı ve kullanışlı hale getirilmesi amaçlanıyor. Begonit taş döşeme işlemlerinin tamamlanmasıyla Sönmez Sokak, doğal çevresiyle uyumlu ve daha konforlu bir görünüme kavuşacak. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.