Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok bölgesinde aynı anda yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Aşağı Nazilli bölgesindeki Sümer Mahallesi'nin 202 ve 236 sokaklarında da taş döşeme çalışmalarına başlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi 202 ve 236 sokaklarda başlatılan taş döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepler üzerine harekete geçen ekipler, yürüttükleri çalışmalarla sokakları daha düzenli bir görünüme kavuşturmayı, araç ve yaya ulaşımını daha rahat hâle getirmeyi amaçlıyor. Mahalle sakinlerinin günlük olarak kullandığı yolların yenilenmesiyle ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor. Aynı zamanda taş döşeme çalışmalarıyla birlikte aynı sokaklarda yağmurlama hattı döşeme çalışmaları da yürütülüyor.

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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, yol çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz Nazilli'mizin birçok mahallesinde aynı anda yol çalışmalarını sürdürüyor. Sümer Mahallemizde de 202 ve 236 sokaklarda taş döşeme çalışmalarımıza başladık. Hemşehrilerimizin evlerine, işlerine ve sevdiklerine daha güvenli, konforlu yollardan ulaşmaları için çalışıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre yollarımızı yenilemeye devam edeceğiz." dedi.