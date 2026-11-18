Aydın'da 263 bin 321 dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğinde hasat devam ederken, 201 bin 311 dekarlık üretim alanıyla Söke ilk sırada yer aldı.

Aydın'ın önemli tarım merkezlerinden Söke Ovası'nda ayçiçeği hasadı devam ediyor. 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın genelinde 3 bin 80 üretici, 263 bin 321 dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirdi. Söke ise 201 bin 311 dekarlık ekim alanı ve bin 987 üreticiyle il genelinde ilk sırada yer aldı. Ayçiçeği üretiminde Söke'yi 21 bin 116 dekarlık ekim alanı ve 512 üreticiyle Koçarlı takip etti. Böylece Söke, Aydın'daki toplam ayçiçeği ekim alanının büyük bölümünü oluşturdu. Ayçiçeği üretiminin artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında da üreticilere destek sağlandı. Proje çerçevesinde Söke, Koçarlı, Efeler, Germencik, Köşk, Didim, İncirliova ve Kuyucak ilçelerinde 355 üreticiye toplam 9 bin 115 kilogram ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Söke Ovası'nda devam eden hasat çalışmalarını Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal da yerinde inceledi. Üreticilerle bir araya gelen Temiz, hasat süreci ve yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunarak çiftçilere bereketli kazançlar diledi.