Senegal’de düzenlenen Dakar 2026 Gençlik Olimpiyatları’nda Taekwondo Karma Takım müsabakalarında gümüş madalya kazanan Aydınlı sporcu Cansu Şeyhoğlu, antrenörleriyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe’yi ziyaret etti.

Senegal’de düzenlenen Dakar 2026 Gençlik Olimpiyatları’nda Taekwondo Karma Takım müsabakalarında olimpiyat ikincisi olan Aydınlı sporcu Cansu Şeyhoğlu, elde ettiği başarıyla dikkat çekti. Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Şeyhoğlu, antrenörleriyle birlikte Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette sporcunun olimpiyatlarda elde ettiği derece değerlendirilirken, İl Müdürü Yığmatepe, Cansu Şeyhoğlu’nu ve başarısında emeği geçen antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.