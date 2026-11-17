Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan özel teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen özel teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre saat 17.30 sıralarında içerisinde 3 kişinin bulunduğu özel teknenin Didim açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından başlatılan kurtarma çalışmaları kapsamında teknedeki 3 kişi Sahil Güvenlik botuna alınarak güvenli şekilde kurtarıldı. Motor arızası yaşayan özel tekne ise ekipler tarafından Cennet Koyu’na intikal ettirildi.