Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtımı yapılan kışlık ata tohumu fidelerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterince 45 bin fide yarım saatte bitti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'ın yerel tohumlarının kaybolmasının önüne geçip gelecek nesillere aktarabilmek için başlattığı "Ata Tohumları" projesinde elde edilen fideler vatandaşlar ile buluşturulmaya devam ediyor. Onlarca farklı sebze ve meyvenin farklı varyantından elde edilen fideler, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Tohumları korumanın en iyi yolunun onların yaşatılması olduğunu vurgulayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde yürütülen "Ata Tohumları" projesi her geçen yıl daha da güçlenerek devam ederken, hazırlanan fideler Efeler ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Atatürk Kent Meydanı'nda yapılan ve domates, biber, patlıcan, salatalık, marul, brokoli fidelerinin dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kuyrukta bekleyen vatandaşlar dağıtılan fideleri almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar için Kent Meydanı'na getirilen 45 bin fide ise yoğun ilgi sonrasında yarım saatte bitti.

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"İnsanları tarıma teşvik ediyorlar"

Verilen hizmetten memnuniyet duyduğunu ifade eden vatandaşlardan Necmettin Eser, "Ben bunu bahçeye dikeceğim, bahçede yetiştireceğim. Çoluk çocuğa yedireceğim. Şu anda Aydın'ın gelişmesi çok güzel, hizmet görüyor. Hepsinden Allah razı olsun. Hizmet güzel, iyi yani" dedi.

Aldığı tohumları babaannesi ile dikeceğini ve onun tecrübelerinden faydalanacağını ifade eden gençlerden Yağız Dikmen, "Bildirim geldi telefonumuza, biz de geldik. Aldım ekeceğim babaannemle beraber. O tecrübelerini katacak, ben de gücümü katacağım ortaya. İnşallah tutar. Sonuçta yıllarını vermiş benim babaannem bu işe. Ben de ondan öğreneceğim, o tecrübelerini bana aktaracak. Ben de bunu ileride belki kendi küçüklerime anlatırım. İnşallah böyle kuşaktan kuşağa ilerleriz. Memnunum, iyi ki yapmışlar böyle bir şey. Tarıma da destek oluyor sonuçta, insanları teşvik ediyorlar buna. Bence mantıklı bir çalışma olmuş" şeklinde konuştu.

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"Kendi yetiştirdiğimiz daha lezzetli oluyor"

Balkonda dahi fidelerin yetiştirilebildiğini belirten vatandaşlardan Kenan Yılgınç, "Belediyenin yaptığı bu hizmet iyi bir şey. İnsan evinin balkonunda dahi bunu yetiştirebilir. Bahçesi olanlar orada yetiştirebilir. Yapılan uygulama güzel. Kendi yetiştirdiğinin tadı daha başka. Yetiştirdiğini taze taze koparıp yemek daha lezzetli oluyor" ifadelerini kullandı.

Şenol Ercan,; "Tam olarak bilmiyorum yani bunlar herhalde kışlık sebzeler. Ekeceğim bahçeme. İnşallah hayırlısı olur. Başkanın dağıttığı zamanları denk gelirsek alıyoruz, köyüme götürüyorum. Onları dikiyorum orada. Ben biraz da bu işe alışık olduğum için her sene domatesimi, biberimi, her şeyimi yetiştiririm. Kendi yetiştirdiğimiz daha lezzetli oluyor" dedi.

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"Ata tohumları bizim geçmişimizi ifade ediyor"

Eskiden babasının kendi tohumlarını ürettiğini hatırlatan vatandaşlardan Saniye Ak ata tohumlarının önemine dikkat çekerek, "Ata tohumları bizim geçmişimizi ifade ediyor. Benim kendi babam da çiftçiydi. Patlıcanın en büyüklerini bırakır, içinden tohumunu alır koyardı. Karpuzun en büyüklerini bırakır, tohumlarını alır koyardı. Biz kendimiz üretirdik. Fakat şimdi artık aldığımız sebzelerimiz bir hafta demeden çürüyor ama hiçbir lezzetini de bulamıyoruz. Yani geçmişimize geri dönmek istiyoruz. İnşallah döneriz. Gençlerimiz de bunu bilmiyorlar. Şimdi şimdi köye geri dönüşler oldu. Biz Aydınlıyız fakat köy yaşantısını daha çok seviyoruz. İnşallah da bakalım gelecek ne gösterecek. Çocuklarımıza Allah yardım etsin" şeklinde konuştu.

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"Organik çok başka oluyor"

Torunu ile birlikte fideleri dikeceğini ifade eden vatandaşlardan Ziya Balcı ise, "Çok teşekkür ederiz. Çiftçimize büyük destek. Ben kendim zaten ziraatla uğraşıyorum. Emekliyim, ziraatla uğraşıyorum. Yetiştireceğiz yani. Ben zaten zeytin, incir fidanı dikmiştim. Şimdi bir daha dikeceğiz. Organik çok başka oluyor. Ben bir de çok seviyorum tarımı. Orada gidiyorum stres atıyorum tarlalarımda. E bunlar güzel şeyler yani. Vallahi ben torunumla işte bu ürünleri dikeceğiz. Sağ olsun başkanımıza" dedi.