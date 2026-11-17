Aydın'da kışlık sebze fidesi dağıtıldı
Aydın Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarından üretilen 45 bin kışlık sebze fidesi dağıttı.
Giriş: 17.11.2026 - 13:51 Güncelleme:
Aydın Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarından üretilen 45 bin kışlık sebze fidesi dağıttı.
Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen dağıtım etkinliğinde vatandaşlara karnabahar, brokoli, lahana ile marul fideleri verildi.
Vatandaşlar fide dağıtımına ilgi gösterdi.
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