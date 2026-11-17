Aydın'da otomobille çarpışan motosikletteki dede ile torunu yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan dede ile torunu hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan dede ile torunu hastaneye kaldırıldı.
T.K. idaresindeki 34 DRC 720 plakalı otomobil, Yeşil Mahalle'de Z.Ü. yönetimindeki 09 RN 305 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Z.Ü. ile motosikletteki torunu A.Ö. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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