Aydın'da kamu kurumlarında görev yapan personele yönelik afet ve yangın farkındalık eğitimleri düzenlendi. Aydın Valiliği ve Köşk Kaymakamlığı personelinin katıldığı eğitimlerin ardından yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Aydın İl Müdürlüğü tarafından afetlere karşı bilinçlendirme çalışmaları kapsamında eğitim programı düzenlendi. Aydın Valiliği personeli ile Köşk Kaymakamlığı personeline yönelik gerçekleştirilen programda, Afet Farkındalık ve Yangın Farkındalık Eğitimleri verildi. Eğitimlerde, afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve acil durumlarda doğru hareket etmenin önemine dikkat çekildi. Yangın farkındalık eğitiminin ardından ise katılımcıların uygulamalı deneyim kazanması amacıyla yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında personel, yangınlara müdahale konusunda uygulamalı çalışma yaptı. Gerçekleştirilen eğitim ve tatbikatla kamu personelinin afet ve yangın durumlarında bilinçli hareket etmesine katkı sağlanması hedeflendi.