Olay, saat 10.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi’nde meydana geldi. Yol kenarında park halinde olan 35 HBR 47 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Gülşen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cem Sercan Gülşen'in kanser nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

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