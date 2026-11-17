Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), öğrencilerin kampüs yaşamını ve üniversite deneyimlerini kendi objektiflerinden yansıtabilmeleri amacıyla fotoğraf yarışması düzenliyor. 'Öğrencilerimizin Gözünden Kampüs Hayatı' temasıyla gerçekleştirilecek yarışmada, üniversite yaşamının farklı yönleri fotoğraf kareleriyle anlatılacak.

ADÜ tarafından 'Kampüse Bir de Senin Gözünden Bakalım' sloganıyla hayata geçirilen fotoğraf yarışması için başvurular başladı. Üniversite öğrencilerini kampüs yaşamını kendi bakış açılarıyla fotoğraflamaya davet eden yarışma, farklı ilgi alanlarını kapsayan 6 kategoride gerçekleştirilecek. Eğitim, sanat, spor, kampüste hayat, doğa ve şehirde yaşam kategorilerinde düzenlenecek yarışmada öğrenciler, üniversite yaşamına dair çektikleri fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek. Başvuruların 17 Kasım'da başladığı yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, 15 Aralık 2026 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. Yarışmaya ilişkin başvuru ve detaylı bilgilere üniversitenin etkinlik internet adresi olan etkinlik.adu.edu.tr/fotoyarisma üzerinden ulaşılabilecek.

REKLAM

ADÜ'nün 'Senin kadrajın, üniversitemizin hikâyesi' sloganıyla duyurduğu yarışmayla öğrencilerin gözünden kampüs hayatının farklı yönlerinin fotoğraf karelerine taşınması hedefleniyor.