Aydın’ın Germencik ilçesinde tarımsal üretimin geliştirilmesi ve yöresel ürünlerin katma değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yanı sıra kültür ve sanat faaliyetlerine de ağırlık veren Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçeyi kültürel etkinliklerle öne çıkan bir merkez haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçede yürütülen çalışmaları yakından takip ederek belediyenin hizmet birimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Güne Kültür Merkezi'nde başlayan Zencirci, çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek merkezde sunulan hizmetler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yürütülen faaliyetleri değerlendiren Zencirci, Germencik için emek veren belediye personeline kolaylıklar diledi. İlçenin ekonomik ve kültürel gelişimini birlikte ele alan Zencirci, özellikle Germencik'in simgelerinden incir başta olmak üzere tarımsal ürünlerin değerini artırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra kültür ve sanat faaliyetlerine de önem veriyor. İlçenin sahip olduğu kültürel birikimin daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen Zencirci, Germencik'in yalnızca tarımsal üretimiyle değil, kültürel etkinlikleriyle de adından söz ettirmesi için çalışmalar yürütüyor.

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Kültür merkezinde gerçekleştirilen değerlendirmeyle belediyenin devam eden hizmetlerini de ele alan Zencirci, ilçenin geleceğine yönelik çalışmaların ekip ruhuyla sürdürüleceğini belirtti. Daha güzel bir Germencik için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Zencirci, "Yeni güne Kültür Merkezimizde başladık. Çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek merkezimizde yürüttüğümüz mevcut hizmetler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldık, değerlendirmelerde bulunduk. Güzel ilçemiz Germencik’imiz için emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Birlikte, daha güzel yarınlar için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.