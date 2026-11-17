Söke 1970'te Boran üzüntüsü
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Uşakspor'a 1-0 yenilerek galibiyet özlemi 10 maça yükselen ve düşme hattına giren Söke 1970'te genç orta saha oyuncusu Boran Yılmaz'ın sakatlanması keyifleri kaçırdı. Kırmızı-lacivertli kulüpten, maçın 6'ncı dakikasında sakatlanan 18 yaşındaki futbolcuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sağ kolu iki yerden kırılan ve Denizli Şehir Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçiren sporcumuz Boran Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi.
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Uşakspor'a 1-0 yenilerek galibiyet özlemi 10 maça yükselen ve düşme hattına giren Söke 1970'te genç orta saha oyuncusu Boran Yılmaz'ın sakatlanması keyifleri kaçırdı. Kırmızı-lacivertli kulüpten, maçın 6'ncı dakikasında sakatlanan 18 yaşındaki futbolcuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sağ kolu iki yerden kırılan ve Denizli Şehir Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçiren sporcumuz Boran Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi.
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