Didim Belediyesi, ara tatil döneminde çocukların eğlenerek öğrenmelerini geliştirmelerini desteklemek amacıyla sinema gösterimleri ve atölye etkinlikleri düzenliyor. 1921 Kasım tarihleri arasında DİGEM’de gerçekleştirilecek programda çocuklar hem beyaz perdeyle buluşacak hem de farklı alanlarda üretim yapma fırsatı bulacak.

Didim Belediyesi, çocukların sosyal, kültürel gelişimlerine katkı sunan etkinliklerle ara tatilde de minikleri DİGEM’de buluşturacak. Hazırlanan program kapsamında üç gün boyunca çocuklara yönelik sinema gösterimleri gerçekleştirilecek. DİGEM’de saat 15.00’te başlayacak gösterimlerde; 19 Kasım Perşembe günü "Çılgın Hırsız 4", 20 Kasım Cuma günü "Elio", 21 Kasım Cumartesi günü "Zootropolis 2" çocuklarla buluşacak.

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Sinema gösterimlerinin yanı sıra 712 yaş grubundaki çocuklar için farklı alanlarda atölye çalışmaları düzenlenecek. Saat 14.00’te başlayacak etkinlik programında; 19 Kasım Perşembe günü Bilim Atölyesi, 20 Kasım Cuma günü Çömlek Atölyesi, 21 Kasım Cumartesi günü Ebru Atölyesi gerçekleştirilecek. Atölye çalışmalarıyla çocukların merak duygularının, el becerilerinin desteklenmesi; yeni deneyimler kazanarak keyifli vakit geçirmeleri amaçlanıyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çocukların tatil dönemlerini verimli, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle geçirmelerini önemsediklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

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"Çocuklarımızın yalnızca eğitim döneminde değil, tatil zamanlarında da kendilerini geliştirebilecekleri, yeni şeyler keşfedebilecekleri ve mutlu hatıralar biriktirebilecekleri ortamlar oluşturmayı önemsiyoruz. Sinema gösterimleri ve atölyelerimizle onların hem eğlenmelerini hem de farklı alanlarda deneyim kazanmalarını istiyoruz. Her çocuğumuzun kültür ve sanat etkinliklerine erişebilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm çocuklarımızı ara tatil programımıza davet ediyorum."