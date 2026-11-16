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        Aydın'da evinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli, tutuklandı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, evinde bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanan A.K. (43), işlemlerinin ardından sek edildiği adliyeye tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 19:04 Güncelleme:
        Aydın'da evinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli, tutuklandı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, evinde bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanan A.K. (43), işlemlerinin ardından sek edildiği adliyeye tutuklandı.

        Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında A.K.'yi takibe aldı. Fiziki çalışmanın ardından A.K.'nin Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evine, dün operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, sentetik ecza ile hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli A.K., gözaltına alındı.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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