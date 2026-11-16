Başkan Çerçioğlu: "Söke Novada kavşak projesinde çalışmalar devam ediyor"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "SökeNovada Farklı Seviyeli Kavşak projemizde çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz" dedi.

Özellikle yaz aylarında turistik bölgelerin geçiş güzergahında bulunan ve trafik yoğunluğu yaşanan Söke Novada Kavşağı’nda yapım çalışmaları devam ediyor.

Bölge trafiğini rahatlatacak proje ile ilgili açıklamada bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, " Şehrimize dev bir yatırım daha kazandırıyor, SökeNovada Farklı Seviyeli Kavşak projemizde çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bölge trafiğini rahatlatacak bu projeyle 2,1 km sıcak asfalt yol, 373 metrelik çift üst geçit ve 2 yeni köprü inşa ediyoruz. Projede bugüne kadar; Kuşadası yönü ve Novada AVM önündeki duvar imalatları tamamlandı, Kuşadası kavşak kolundaki geçici servis yolu trafiğe açıldı. Otogar ve Emniyet yönündeki yeni köprüler ile altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından DidimBodrum güzergahında farklı seviyeli kavşağımız hizmete alınacak. Ankara’nın gücü, Aydın’ın enerjisiyle her alanda çalışmaya ve şehrimize değer katmaya devam edeceğiz" dedi.