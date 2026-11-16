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        Aydınlı Cansu olimpiyat ikincisi oldu

        Dakar 2026 Gençlik Olimpiyatları'nda mücadele eden Cansu Şeyhoğlu, Türk Milli Takımı ile gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Aydınlı Cansu olimpiyat ikincisi oldu

        Dakar 2026 Gençlik Olimpiyatları’nda mücadele eden Cansu Şeyhoğlu, Türk Milli Takımı ile gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

        Senegal’de düzenlenen Dakar 2026 Gençlik Olimpiyatları’nda mücadele eden Aydınlı sporcu Cansu Şeyhoğlu, elde ettiği dereceyle Aydın’ın ve Türkiye’nin gururu oldu. Olimpiyat oyunları boyunca sergilediği mücadele ve başarılı performansıyla dikkat çeken Şeyhoğlu, takımına sağladığı katkıyla Türk Milli Takımı’nın organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazanmasında önemli rol oynadı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olimpiyatlarda derece elde eden Cansu Şeyhoğlu, takımı ve antrenörü tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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