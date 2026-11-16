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        ASTİM MYO'nun kurulması kabul edildi

        Adnan Menderes Üniversitesi, bünyesinde ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) kurulması, Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d2 maddesi kapsamında kabul edildi. Bu kararla birlikte ADÜ, Aydın'ın sanayi potansiyelini nitelikli insan kaynağıyla buluşturma ve üniversitesanayi iş birliğini daha ileriye taşıma yolunda önemli bir kazanım elde etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:56 Güncelleme:
        ASTİM MYO'nun kurulması kabul edildi

        Adnan Menderes Üniversitesi, bünyesinde ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu’nun (MYO) kurulması, Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d2 maddesi kapsamında kabul edildi. Bu kararla birlikte ADÜ, Aydın’ın sanayi potansiyelini nitelikli insan kaynağıyla buluşturma ve üniversitesanayi iş birliğini daha ileriye taşıma yolunda önemli bir kazanım elde etti.

        Aydın sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılacak olan ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu’nda, 3+1 eğitim modeli esas alınarak uygulamalı ve istihdam odaklı bir eğitim anlayışının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu modelle öğrencilerin akademik eğitimlerini doğrudan sanayi ortamındaki uygulamalarla desteklemeleri, mesleki bilgi ve becerilerini iş hayatının gerçek şartlarında geliştirmeleri ve mezuniyet sonrasında istihdama daha hızlı katılmaları amaçlanıyor.

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        Meslek yüksekokulu bünyesinde Kaynak Teknolojisi ile Metal ve Ahşap Yüzey Boyama Teknolojileri programlarının açılması planlanıyor. Söz konusu programların, başta üretim sektörü olmak üzere Aydın sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve uzman iş gücünün yetiştirilmesine, sanayideki yetişmiş ara eleman ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sunması bekleniyor.

        ASTİM Organize Sanayi Bölgesi içerisinde konumlandırılacak olan meslek yüksekokulu, ADÜ’nün ile sanayi kuruluşları arasında doğrudan ve sürdürülebilir bir iş birliği ortamı oluşturacak. Eğitim süreçlerinin üretim alanlarıyla bütünleştirileceği bu yapılanma sayesinde öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin artırılması, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına erişiminin kolaylaştırılması ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

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        ADÜ’nün eğitimöğretim faaliyetlerini bölgesel ihtiyaçlar ve toplumsal beklentiler doğrultusunda geliştirme anlayışının önemli bir yansıması olan bu yeni yapılanmanın, Aydın’ın ekonomik ve sanayi gelişimine uzun vadeli katkılar sağlaması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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