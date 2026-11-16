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        Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım yatırımları sürüyor

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çalışmalarıyla Aydın'ın tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yatırım, proje ve hizmetler devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım yatırımları sürüyor

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun çalışmalarıyla Aydın'ın tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yatırım, proje ve hizmetler devam ediyor.

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Aydın’ın tüm ilçelerinde, onlarca farklı noktada yürütülen çalışmalarla kentin ulaşım altyapısı güçleniyor. Çalışmalar güncel olarak; Bozdoğan ilçesinde Mimar Sinan Caddesi’nde, Yazıkent, Kızılcaköy, Hışımlar, Akyaka, Pınarlı Mahallelerinde, Çine ilçesinde Kuvayi Milliye ve Şehler Caddesi’nde, Topçam, Subaşı, Soğukoluk, Yeşilköy ve Bedirler Mahallelerinde, Didim ilçesinde Cumhuriyet, Yeşilkent, ve Hacı Bektaşi Veli Caddeleri ile Akyeniköy Mahallesinde, Efeler ilçesinde Dedekuyu Caddesi, Adnan Menderes, Ali İhsan Paşa ve Yörük Ali Efe Bulvarı’nda, A1 kanal yolunda, Kemer Mezarlığı’nda, Tabakhane Köprüsü’nde, Kozaklı ve Kuyulu Mahallelerinde, Bisiklet yolu ve Kemer Mezarlığı’nda, Germencik ilçesinde Habipler ve Ortaklar Mahallesi’nde, İncirliova ilçesinde İkizdere ve Cılımbız Mahallelerinde, Köşk ilçesinde Ahatlar ve Sarıçam Mahallelerinde, Kuşadası ilçesinde Soğucak Atatürk ve 1380. Caddesi’nde, Yaylaköy, Kirazlı Mahallesinde, Nazilli ilçesinde Lojistik Merkezi’nde, Ordu Caddesi’nde, Derebaşı, Aşağıyakacık, Ovacık ve Doğandere Mahallelerinde, Söke ilçesinde Halil Öcal ve Aydın Caddeleri, Güllübahçe ve Özbaşı Mahallelerinde, Yenipazar ilçesinde Eğridere ve Salavatlı Mahallerinde, Sultanhisar İlçesinde Uzunlar, Demirhan ve Malgaçmustafa Mahallerinde, Koçarlı İlçesinde Çakırbeyli ve Haydarlı Mahallelerinde, Kuyucak İlçesinde Kayran ve Yeşildere Mahallelerinde, Yenipazar İlçesinde merkezde ve Karacasu İlçesinde Dikmen Mahallesinde eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da gerçekleştiriliyor.

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        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek, "17 ilçemizin tamamında alt ve üstyapı yatırımlarımızı sürdürüyor, çalışmalarımızı eş zamanlı olarak hayata geçiriyoruz. Aydınımız için çalışıyor, yatırım ve projelerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Tüm ilçelerimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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